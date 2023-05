Ajda (ne) naklada

V nadaljevanju preberite:

Naj gre za poklicno ukvarjanje z otroki s posebnimi potrebami ali na prvi pogled morbidno brskanje po najekstremnejših okrutnostih, ki jih človek stori človeku v podkastih, Ajda Lalić ve, da se je treba ozreti naokoli in pomagati odrinjenim, saj so neprijetnosti bile, so in bodo.