Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

Mlajši gledalci jo poznajo po filmih Gajin svet in Gajin svet 2 ter Kapa, ljubiteljem nadaljevank je ostala v spominu kot Zala iz Ene žlahtne štorije in Nika Glavan, osrednja junakinja serije V imenu ljudstva. A Ajda Smrekar je predvsem ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije, ki so jo lani ovenčali s Severjevo nagrado. Kot mi je povedala ob kavi v ljubljanski kavarni Union, ima trenutno v glavi kar 12 vlog, prav toliko ima namreč »živih« predstav, najbolj pa se posveča spektaklu Orfej in Evridika, saj sva se dobili tik pred premiero v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.