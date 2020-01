FOTO:Ajda Smrekar: Razvajena sem od topline in ljubezni

Z igralko Mestnega gledališča ljub­ljanskega smo poklepetali o pravnici Niki in pravici, Cankarju, Slovencih, pa tudi o stvareh (in ljudeh), ki jo osrečujejo za kamerami in odri. Na TV Slovenija prihaja prihodnjo nedeljo nova serija V imenu ljudstva z vami v vlogi glavne junakinje, mlade pravnice Nike. A ostaniva še za nekaj trenutkov pri Jezeru: kakšna se vam zdi nadaljevanka, ki so jo v medijih precej posrečeno oklicali za alpski noir?Že roman sam je pisan, kot bi gledali film. Ideja, da bi iz tega nastala serija, se mi je zdela imenitna. Igralska zasedba je prepričljiva, zgodba teče in idilična gorenjska pokrajina doda piko na ...