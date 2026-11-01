Al' me boš kaj rada imela

Muzika gotovo ni ena tistih gospa na klic, ki bi mi pogosto lajšala vsakdanjo bol. To časovno ponazarja že šest skupaj zbitih križev. Jo pa sem ter tja gotovo poslušam, v največji meri v avtomobilu, ko šofiram sam. Kljub temu da mi je naraščajnik letom primerno naložil 60 komadov, ki so se mi najbolj vtisnili v ušesa, recimo verz, kako je nekdo, kot jaz, nesrećnik od malena, ali pa, ko pomislim na svoje kolo, tebe imam rajši od drugih, sem med cestnim vratolomstvom večinoma odvisen od vsiljenega sporeda. Ne bi se spuščal v plačevanje težko poslušljivega. Špikerstvo na komercialnih frekvencah večinoma zasenči globočine antične filozofije, a imam le možnost relativne izbire. Nekatere postaje, ako se mi prikažejo na displejčku, v sekundi preskočim, pa tudi če na njih zaslišim katero od ...