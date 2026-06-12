Balkanske sanje prvega ameriškega zeta

Od Beograda do Albanske riviere, za ambicije Trumpovega klana ni meja, se pa pojavljajo ovire.

Predsednik ZDA Donald Trump, ki ta konec tedna praznuje okroglih osem desetletij, ima veliko družino. S tremi uradnimi ženami ima pet uradnih otrok ter 11 vnukinj in vnukov, kar zagotovo še ni končno število. A vsi, ki poznajo razmere v družini, vedo povedati, da mu je od vseh potomcev najljubša najstarejša hči, drugorojenka iz prvega zakona s češko manekenko Ivano Zelníčkovo, 44-letna Ivanka Trump. Če je Ivanka prva hči ZDA, je njen mož, 45-letni Jared Kushner, gotovo prvi ameriški zet. Ni samo eden glavnih Trumpovih sodelavcev, ampak tudi mož z neizmernimi poslovnimi ambicijami – tudi na nam bližnjem Balkanu. Nedotaknjeni kotički so v Sredozemlju redki, zato je nenaseljeni albanski otok Sazan še toliko bolj zanimiv za investitorje. FOTO: Shutterstock V drugi tastovi administraciji je ...