Aleksander Mervar: Pričakujem, da se bo začela elektroenergetska draginja

Termoelektrarna Šoštanj se bliža koncu svoje poti, sončne elektrarne korenito spreminjajo proizvodnjo, omrežje pa zahteva vse več vlaganj. Poraba elektrike se povečuje, država pa se odloča o projektu Jek 2, ki bi lahko za desetletja zaznamoval prihodnost slovenske oskrbe z elektriko.Z dolgoletnim direktorjem Elesa smo se v dneh, ko ob rekordnih cenah naftnih derivatov vse bolj zaskrbljeno pogledujemo proti hladnejši polovici leta, pogovarjali o tem, od kod bo Slovenija dobila dovolj elektrike in koliko bo zanjo treba plačati.