FOTO:Aleksej Navalni še ena žrtev ruskih zastrupljevalcev?

Vsaka oblast ima kritike. Je pa res, da je ponekod kritizirati oblast bistveno bolj nevarno kot drugod. Ena od držav, kjer je kritika oblasti zelo, celo smrt­no nevarna, je Rusija. Dokazov za to je nič koliko, zadnji je zastrupitev najglasnejšega kritika ruske oblasti, blogerja in opozicijskega politika Alekseja Navalnega prejšnji teden. Čeprav so ruski zdravniki najprej trdili, da vzrok za njegov kolaps na letalu iz Sibirije v Moskvo ni zastrupitev, so njihovi kolegi v Nemčiji, kamor so ga kmalu prepeljali, ugotovili prav nasprotno. Da so ga zastrupili.Navalnega opisujejo kot človeka, ki se ga že več kot dve desetletji nesporni ...