Alen Kobilica: Ne razumem ljudi, ki življenje zapravijo za tarnanje

Slovenci smo ga spoznali kot mednarodno uspešnega manekena, leta 2008 pa je izgubil vid. Marsikoga bi strlo, njega je naredilo močnejšega. Še več, s svojo zgodbo danes navdihuje druge in je živ dokaz, kako krasno je v resnici življenje.

Kljub težki preizkušnji ste si ustvarili družino, imate uspešno kariero, posvečate se športu, tudi precej ekstremnim preizkušnjam. Naj vas torej najprej vprašam, ali se vam, ko poslušate ljudi okoli sebe, zdi, da Slovenci preveč tarnamo po nepotrebnem?

Ne srečujem veliko ljudi, ki tarnajo. Ko zapremo zaslone, pa naj bo to televizija ali družbena omrežja, svet naenkrat postane krasen, čudovit in sijajen, ne čutiš nobenega jamranja in negativnosti. Res pa je, da živimo v digitalni dobi in v poplavi impulzov je seveda nemogoče, da bi šle slabe novice mimo tebe. Včasih se iz čistega firbca zazrem v komentarje na spletu in tam res najdeš marsikaj, ne samo pri nas, spremljam tudi tuje medije in omrežja. To je kup močvirja in sranja, in če padeš v to luknjo, te verjetno res povleče vase. Na koncu se vedno sprašujem, ali ne gre v resnici le za majhno, a zelo aktivno skupino ljudi ali za kakšne profile, ki to počnejo z namenom.