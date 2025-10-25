Nekoč bi rad potegnil sklenjeno črto okoli sveta

V nadaljevanju preberite:

Najbolj ga poznamo kot basista in glavnega ustvarjalca glasbe Big Foot Mame, ki je letos praznovala 35 let delovanja. A Alen Steržaj (letnik 1972) je še mnogo bolj raznovrsten ustvarjalec. Pravi si pisec, saj piše glasbene tekste, novinarske prispevke, leposlovje, poezijo in, če verjamete ali ne, za medijsko hišo Delo ustvarja tudi križanke.

Knjiga Gora ni zadeta, zadet je, kdor gre gor, ki jo je izdala založba Sanje, ni njegova prva. Pred desetletjem je izdal zbirko kratkih zgodb Pa ste vi normalni?! Druga knjiga ni samo veliko obsežnejša, ampak tudi žanrsko povsem drugačna. Alen Steržaj je strasten popotnik, ki hoče obkrožiti svet. V netradicionalnem potopisnem slogu je obdelal potovanja, na katerih je spoznaval svet od Ljubljane do Tihega oceana, predvsem Azijo. Razdalje niso oddaljene samo geografsko, ampak tudi časovno, saj so med prvo in zadnjo potjo minila tri desetletja, v katerih so se potovanja, svet in kraji, ki jih je obiskal, temeljito spremenili.

Pod naslovom Gora ni zadeta, zadet je, kdor gre gor bi pričakovali gorniško knjigo. Dobimo pa?

Načeloma knjiga spada v žanr potopisa, čeprav se tej oznaki izogibam. Za klasičen potopis že dolgo velja, da je mrtev. Zdaj imamo toliko informacij o svetu, da je brezpredmetno, če popotnik piše o znamenitostih, ki jih je videl. Smisel potopisa je osebna izkušnja, osebno doživetje. Podatke lahko kadarkoli dobiš na Wikipedii ali National Geographicu, zato se mi zdi pomembnejša osebna izkušnja, se pravi to, kar človek osebno doživi na poti.