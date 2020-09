FOTO:Alenka Arko: Gledalci me vedno znova presenetijo

Čeprav so se z leti zamenjali nekateri sodelavci, se rdeča nit oddaje ni: gledalcem iz tedna v teden prinaša udarne in vznemirljive zgodbe, kar tudi po dveh desetletjih ostaja recept za uspeh.Boste okrogli jubilej Preverjenega kaj proslavili?Mislim, da bomo to naredili skupaj s petindvajseto obletnico Pop tv, ki bo prav tako letos. Prva stvar, s katero smo na Popu začeli, je bil informativni program, se pravi oddaja 24 ur. O podrobnostih se moramo še dogovoriti na ravni informativnega programa, moja ideja in želja pa je, da bi delali celo oddajo, posvečeno obletnicama. Dvajset let je dolga doba. Kako so se v tem času spremenile ...