Aleš Čakš: To je bila najbolj nora avantura

Novinar in urednik z dolgoletnimi izkušnjami Aleš Čakš je ravnokar izdal svojo novo knjig(ic)o, ki jo predstavlja kot majhen, simpatičen dokument časa. Z njo se vrača v študentska leta in na neobičajno potovanje po Irski in Severni Irski, ki se ne more nikoli ponoviti. Njegova avtorska pot se je začela pred dobrim desetletjem, ko je bil v knjigi Drugačna razmerja eden od dopisovalcev Mance Košir, pred dvema letoma pa je izdal svoj prvi, zelo osebni roman Rumeni lakasti čeveljci.