Aleš Čakš: Vem, zakaj gejem moja knjiga ni preveč všeč

Njegov prvenec, pretresljivo avtobiografijo Rumeni lakasti čeveljci, so brale zlasti ženske. Z novo knjigo (Ne)ljubezni, ki jo je označil za gejevsko pro(e)zijo, je – ne da bi to nameraval – nastavil ogledalo gejem in s tem tudi sebi. Aleš Čakš je v njej prepletel opise eruptivnih srečanj in hrepenenje po predanosti in ljubezni. Sicer pa je njegova prioriteta urejanje revije Goodlife, ki izhaja tudi s časnikom Delo. V tem delu še vedno zelo uživa, časopisi so njegova strast, pravi. Njegov hobi sta tudi moda in oblikovanje oblačil, ki pa se jima zdaj posveča manj, ker je v ospredje postavil pisanje.