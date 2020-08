Aleš Šteger: Pesem je vedno dovolj

Za svoje literarno delo je prejel številne ugled­ne nagrade. Med tujimi velja omeniti vsaj Best Translated Book Award za najboljšo prevodno knjigo leta v ZDA, Bienek Prize Bavarske akademije umetnosti, naziv vitez lepih umetnosti in literature Republike Francije in književno žezlo makedonskega društva pisateljev.Redni član berlinske Akademije lepih umetnosti se v teh dneh kot umetniški vodja festivala Dnevi poezije in vina, ki bo med 26. in 29. avgustom, vrača na rodni Ptuj.Predstavljam si, da je bila organizacija 24. festivala po vrsti poseben zalogaj.V izvedbenem smislu je letos neprimerljivo težje kot kadarkoli prej, ker se je ...