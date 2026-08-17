Ali bi morali postati bolj samooskrbni?

OZN napoveduje, da je svet na pragu novih podražitev hrane. Člane Nedelove sedmerice smo vprašali, ali razmišljajo o večji samooskrbnosti.
Galerija
Če bo naše kmetijstvo šibko, bomo odvisni od drugih, s tem pa bodo cene lahko še višje, zato je dolgoročno nakup slovenskih izdelkov lahko tudi varčevanje, razmišlja eden od članov Nedelove sedmerice. FOTO: Dejan Javornik
Vprašanje prehranske »neodvisnosti« države je pomembno politično in strateško vprašanje. Danes šala izpred tridesetih let, da bi si družina na domačem vrtu izkopala vodnjak in posadila gredico paradižnika in krompirja, ni več smešna.
Kozma Ahačič, jezikoslovec
Kozma Ahačič FOTO: Dokumentacija Dela
Vprašanje prehranske »neodvisnosti« države je pomembno politično in strateško vprašanje – tu lahko vsak od nas doda svoj kamenček, težko pa brez jasne državne in evropske strategije zgradimo svoj mozaik. Globalizacija ima svoje pasti in največja past so vojne. Če bomo želeli biti globalni, bomo morali vzdrževati mir.
Pri nas doma smo s hrano do določene mere vsaj spomladi in poleti samooskrbni, seveda pa smo navajeni na številne izdelke, ki jih ne bi znali proizvesti sami. Zdi se mi pomembno, da ...
Komentarji