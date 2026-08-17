Ali bi morali postati bolj samooskrbni?

Vprašanje prehranske »neodvisnosti« države je pomembno politično in strateško vprašanje. Danes šala izpred tridesetih let, da bi si družina na domačem vrtu izkopala vodnjak in posadila gredico paradižnika in krompirja, ni več smešna. Kozma Ahačič, jezikoslovec Kozma Ahačič FOTO: Dokumentacija Dela Vprašanje prehranske »neodvisnosti« države je pomembno politično in strateško vprašanje – tu lahko vsak od nas doda svoj kamenček, težko pa brez jasne državne in evropske strategije zgradimo svoj mozaik. Globalizacija ima svoje pasti in največja past so vojne. Če bomo želeli biti globalni, bomo morali vzdrževati mir. Pri nas doma smo s hrano do določene mere vsaj spomladi in poleti samooskrbni, seveda pa smo navajeni na številne izdelke, ki jih ne bi znali proizvesti sami. Zdi se mi pomembno, da ...