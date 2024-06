Alpinci pri dopolnilnem pouku

V nadaljevanju preberite:

Četudi ni bilo niti krpice snega, so v Slovenj Gradcu pripravili prvo letošnjo tekmo svetovnega pokala v slalomu. Ne na divjih vodah, še manj na belih strminah, pač z rolerji na nogah. Inline slalom je na naši strani Karavank dopolnilna dejavnost alpincev, onstran naših meja samostojen šport. In to ne samo slalom, tudi veleslalom in smuk, med vratci na asfaltu pa sta v mladih letih blestela tudi Lara Gut, tedaj še ne Behrami, in Marco Odermatt.