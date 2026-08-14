Amazonija oddaja nevidni alarm

V Amazoniji skrajna suša spreminja sestavo plinov, ki jih rastline oddajajo v ozračje, vendar zaenkrat še ni jasno, kako pomemben je ta učinek na ravni celotnega porečja. Medtem evropski gozdovi opozarjajo na spremembe z odmrlimi drevesi, požari in poškodovanimi krošnjami. Gozdovi in druga gozdna zemljišča prekrivajo približno 40 odstotkov evropskega ozemlja. Uravnavajo vodni krog, blažijo vročino, zmanjšujejo erozijo, shranjujejo ogljik ter zagotavljajo življenjski prostor večini evropskih kopenskih živalskih, rastlinskih in glivnih vrst.