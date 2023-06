V nadaljevanju preberite:

Je ena najbolj znanih slovenskih družboslovk, doktorica sociologije, zaposlena kot znanstvena svetnica na inštitutu za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti. V Sloveniji je ni lahko dobiti, saj redno predava v tujini, predvsem v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike. Z akademičarko dr. Renato Salecl smo se pogovarjali ob izidu njene zadnje knjige Čas grobosti. Ta je izšla malo pred surovim pretepom deklet v Celju in tragičnima strelskima pohodoma v Srbiji. Torej malo pred tem, ko se je ne samo v Ameriki, ampak tudi čisto blizu nas v praksi pokazalo, kaj prinaša čas grobosti neoliberalizma.

Kaj ste pomislili, ko ste izvedeli za tragična strelska pohoda 3. in 4. maja v Srbiji, v katerih sta en otrok in en mladenič pobila 18 ljudi?

Amerika je prišla na Balkan! Že dolgo spremljam dogajanje v ZDA in bila sem na več kolidžih, kjer je bila prva stvar, ki so se je učenci učili, kako se skriti, če se zgodi strelski napad. V Kaliforniji sem bila na kolidžu, kjer so učenci že večkrat ure čepeli pod mizami, ker je bil na območju šole domnevni strelec. Številni so strelske napade tudi dejansko doživeli.