Smrt in kaos v Minnesoti: kako je politika ICE razburila mesto

»Predsednik Trump želi, da bi se vsi Američani v svojih skupnostih počutili varne,« je tiskovna predstavnica Bele hiše Abigail Jackson pred dnevi pojasnjevala skrajno agresiven pristop, ki ga je ameriška vlada ubrala pri reševanju problema ilegalnih migracij. Najbolj napeto je že več tednov na ulicah Minneapolisa, kjer sta pod streli državnih agentov umrla dva ničesar kriva Američana. Množice na ulicah zahtevajo, naj zamaskirani in napadalni agenti Ameriške zvezne službe za priseljevanje in carino (ICE) zapustijo mesto. Prvič so se oglasili tudi gospodarstveniki.