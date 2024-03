Ameriška aristokracija

V nadaljevanju preberite:

Osebna astrologinja pokojne princese Diane, matere Williama in Harryja, je zelo optimistična o ozdravljenju princese Kate. Po psevdovedi, ki s proučevanjem gibanja in položaja nebesnih teles pojasnjuje človeške usode, naj bi začetek oktobra prinesel nov začetek za Williama in Catherine, je navedla Debbie Frank. Princesi, ki bo po predvidevanjih takrat ravno končala zdravljenje, pa ni lahko niti z zvezdami in zvezdnicami ameriškega planeta znanih osebnosti, od tistih, ki so se povzdignili s talentom, do onih, ki znajo predvsem dobro prodajati same sebe.