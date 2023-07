Ameriška Korejka, ki jo kličejo Ibra

V nadaljevanju preberite:

Na ženskem svetovnem prvenstvu v nogometu je Kolumbija v avstralskem Sydneyju ugnala Južno Korejo z 2:0. Za azijsko državo je nastopila, v igro je vstopila kot rezerva v 78. minuti, tudi Casey Phair, ki je bila na dan tekme stara 16 let in 26 dni. Tako je postala najmlajša igralka, ki je kdaj zaigrala na nogometnem svetovnem prvenstvu. Napadalka je bila ameriškemu očetu in korejski materi rojena v Južni Koreji in je svojo domovino po materini strani zastopala že v državni reprezentanci do 17 let. Casey Phair je tudi prva igralka mešane rase, ki je zaigrala za južnokorejsko žensko nogometno reprezentanco. Njeno zanimivo zgodbo preberite v članku.