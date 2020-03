FOTO:Amir Muratović: »Verjetno me pritegnejo ljudje, ki se upirajo toku«

Režiser Amir Muratović je za Televizijo Slovenija kot scenarist, režiser in montažer ustvaril številne dokumentarne filme, med njimi je Majoš prejel vesno za dokumentarni film na 13. festivalu slovenskega filma v Portorožu.V torek, 31. marca, si lahko na prvem programu TV Slovenija ob 20.50 ogledate njegov najnovejši dokumentarec, Muzej norosti, še prej pa se je prijazno odzval vabilu na pogovor. Dokumentarec Muzej norosti ste režirali in zanj napisali scenarij. Pripoveduje o gradu Cmurek na Tratah, enoti Socialnovarstvenega zavoda Hrastovec, ki so jo kot doslej edino tovrstno ustanovo pri nas zaprli leta 2004. Se morda spomnite, ...