    Za Ano Dežman je mama Elda Viler velik vzor

    Po poslovilnem koncertu Elde Viler je njeno dediščino prevzela hči Ana Dežman, ki napoveduje, da bo starim pesmim dala novo podobo.
    Pred nekaj meseci je posnela novo skladbo, Rožnik, zdaj pa je pravi trenutek za nekaj povsem novega, pravi. FOTO: Leon Vidic
    Pred nekaj meseci je posnela novo skladbo, Rožnik, zdaj pa je pravi trenutek za nekaj povsem novega, pravi. FOTO: Leon Vidic
    Urša Izgoršek
    3. 5. 2026 | 17:00
    »Polovica mene ima rada jazz, soul in gospel, druga polovica obožuje klasiko in opero,« pravi operno izšolana pevka Ana Dežman, ki je kot solistka nastopala v ljubljanski Operi, pri srcu pa ji je tudi improvizacija. Odkar se je pred tremi meseci od občinstva poslovila njena mama Elda Viler, nadaljuje tudi njeno glasbeno dediščino.

    Lani ste pogosto nastopali z ikono slovenske popevke, svojo mamo Eldo Viler, skupaj sta doživeli tudi njen poslovilni koncert v Cankarjevem domu februarja letos. Po tistem zelo čustvenem večeru se je tudi vaš ritem najbrž spremenil, kaj ste počeli zadnje mesece?

    Ta grand finale njene kariere v Gallusovi dvorani je bil zaključek njene življenjske posvečenosti glasbi in njena zahvala občinstvu, hkrati pa se je tistega večera tudi občinstvo zahvalilo njej. Zanimanje je bilo izjemno, vsi smo bili navdušeni, pomislili smo celo, da bi morali pripraviti še en koncert.

    Z mamo sta tesno povezani, zadnje leto pa sta ogromno nastopali skupaj. FOTO: Dejan Javornik
    Mesece pred tem vrhuncem pa smo veliko v živo muzicirali po Sloveniji. Nastopali smo z legendarnim ansamblom Mirana Juvana, jazzovskim triom, ki že mnogo let sodeluje s številnimi glasbeniki. Na teh nastopih se je z našo glasbo zgodila posebna čarovnija, in ko smo turnejo končali, smo si rekli, da to vendarle še ni konec.

    Zdaj sem jaz na vrsti, da prevzamem stvari v svoje roke, mama pa se bo pridružila, kadar bo želela. Saj tako smo zastavili že prej, a odslej bom delala nekoliko bolj po svoje, z razširjenim programom in vsem tistim, kar obožujem. Pripravljam svoje stvari, posvetila se bom avtorskim skladbam, osnova pa je slovenska popevka, in seveda primesi jazza, soula, gospela in klasične glasbe. Polovica mene ima rada jazz, soul, gospel in podobno, druga polovica pa klasiko in opero, ki jo obožujem. Iz vsega skupaj nastane neki crossover. Glasovno mi leži, da se lahko lotevam tudi takega repertoarja, in želela bi si narediti nove stvari. Zaenkrat je to še ideja, a trenutek je pravi.

    Več let ste kot zboristka solistka nastopali v ljubljanski Operi ter nanizali vrsto solističnih vlog, od Flore v La traviati, Giovanne v Rigolettu, Berte v Seviljskem brivcu, Kate Pinkerton v Madami Butterfly, Abigaille v Nabuccu, potem ste se samozaposlili v kulturi. Marsikdo s tem statusom pravi, da je cena za svobodo zelo visoka.

    V Operi sem bila zaposlena od leta 2012 do 2016, potem sem kot zunanja gostja pela glavne vloge. Zdaj na osnovni šoli Ig poučujem glasbeno umetnost in vodim dva zbora, otroškega in mladinskega, kar mi je v veliko veselje. Imam tudi zasebne ure solopetja in eden od mojih ciljev je, da najdem svoj studio.

    Predstava: Neandertalčeva piščal (režija Ivana Djilas, 2026)
    Še vedno čutim veliko strast do klasične glasbe, pripravljena sem sodelovati, če me kdo potrebuje, in se z veseljem učim. Ni pa nujno, da se človek, ki rad poje, izraža le v teatru, to lahko prenesemo na koncertne odre in izvajamo z mojimi glasbeniki na svoj način. Sicer pa sem odprta za različna sodelovanja in nikoli ne rečem nikoli.

    Skladbe, ki jih je pela vaša mama, so zahtevne in hkrati večne. Je katera, ki jo še posebej radi interpretirate?

    Te skladbe so res težke, poleg tega imava z mamo drugačne glasove, kar se takoj opazi. Veliko pesmi mi je ljubih in številne med njimi je napisal Ati Soss, ki ga zelo cenim. Na primer Neodposlano pismo, Moja strast, Zapuščena, Pustila bom … Da ne omenjam asov, kot so bili Jože Privšek, Jure Robežnik, Mojmir Sepe. Bili so jazzovski glasbeniki, ki so izhajali iz prvega jazz orkestra Negode, ki ga je takrat vodil Bojan Adamič. Potem so se pod Jožetom Privškom kalili v Big bandu RTV Slovenija, ki ga je prav on popeljal do svetovne slave. Ti skladatelji so se tu razvijali in njihove pevke, med katerimi je bila tudi moja mama, so lahko izvajale vse jazzovske stile.

    Knjiga: Eros: [psi]
    Soss je zanjo pisal, kot da bi bila inštrument, kot da bi bila njegov klarinet. Te skladbe želim peti še naprej, v novih, modernih priredbah. Želela bi si, da bi ta glasba, odlična poezija prišla do mladih. Ne vem, koliko je za njih še smiselna, ampak ker je večna, ne dvomim o tem.

    Kaj pa poslušate, ko izstopite iz profesionalne vloge?

    Zelo všeč mi je instrumentalna glasba, tudi klasična. Na dušo mi sede povzdigovalna, motivirajoča glasba, na primer črnska duhovna glasba. Rada prisluhnem Elli Fitzgerald, Milesu Davisu, skupini Weather Report, ki igra free fusion jazz. To me res dvigne. Po drugi strani pa klasika, Beethoven, Richard Strauss … Glasba ne samo da vpliva na naša čustva, ampak jih tudi prebudi. Vpliva na naše razpoloženje in motivacijo.

    Menda ste že kot punčka hoteli peti in nastopati pred domačimi. Kako je bilo odraščati v družini, v kateri je bila glasba ves čas v zraku?

    Ko sem slišala peti mamo, sem kot triletna punčka hotela, da prisluhnejo tudi meni. Zelo sem verjela vase in sploh nisem hotela, da bi me kdo učil. Prepričana sem bila, da petje obvladam, in tudi kasneje mami nisem dovolila, da bi me vodila. A sčasoma sem začela ubogati, ker me je »drilala«, kako moram odpeti določeno frazo.

    Glasba: Aretha Franklin: I Never Loved a Man the Way I Love You (1967)
    Prvi najin duet je bil Čez sedem rek, za katerega je Gregor Strniša napisal besedilo, glasbo pa Jure Robežnik. V času mojega odraščanja je bila glasba doma prisotna ves čas. Mama takrat ni več pela slovenske popevke, to obdobje se je končalo in biti popevkar je veljalo za nekaj zastarelega. Potem je izgubila še status svobodne umetnice in več let sploh ni pela, nato pa je šla zaradi preživetja v narodnozabavne vode.

    Zaradi očeta je bilo doma seveda veliko klasične glasbe. Spomnim se ga, ko se je usedel za klavir in preigraval Chopina, Beethovna … Ta prizor še vedno nosim v srcu. Z mamo sta tudi zamuzicirala. Za to sploh nimam besed …

    Morda jo bo na kakšnem od koncertov kmalu spremljala desetletna hči Klara, ki na klavirju veliko obeta. FOTO: Leon Vidic
    Ko sem pri 14 letih odkrila posnetke njenih popevk, sem ji rekla: »To si ti? Saj to je noro!« Če bi takrat na radiu vrteli Lastovko in druge njene pesmi, me njena dediščina morda niti ne bi zanimala. Ker pa je vladala neka tišina, me je to spodbudilo, da sem začela odkrivati te skladbe in raziskovati, kdo sploh je moja mama v glasbenem smislu. V zadnjem letu sem dobila potrditev, kakšno vrednost ima slovenska popevka in kako ljudje še vedno cenijo mamino glasbo. Pred seboj imam njen vzor, saj je velik privilegij najti svoj glasbeni izraz in tako dolgo nastopati na odrih.

    So se glasbeni geni prenesli tudi na najmlajšo generacijo, na vaša otroka?

    Nedvomno se je to zgodilo pri obeh. Klara je stara deset let, Martin jih ima osem in oba imata velik smisel za glasbo. Klara zdaj že tretje leto igra klavir, lani je dobila prvo plaketo in pohvalo za mladega virtuoza na mednarodnem tekmovanju, ki je potekalo na spletu. Podelili so ji skoraj vse točke, kar je res lepa motivacija. Uživa v igranju klavirja, nikoli je ni treba v nič siliti.

    Film: Življenje je lepo (La vita è bella, režija Roberto Benigni, 1997)
    Zato imamo klavir doma in že kmalu me bo lahko spremljala na koncertih s kakšno znano melodijo, recimo Ave Marijo ali Bachovim Preludijem, ki ga že igra. Tudi Martin ima zelo dober posluh, ampak zaenkrat še čakam, ali bo začutil željo, da bi šel v glasbeno šolo. Če ne, tudi v redu, podpirali bomo, karkoli bosta izbrala. Pomembno je, da v življenju najdeta strast.

    Glasbeniki večinoma nastopate zvečer in se domov vračate v poznih urah, kako vam uspe krmariti med umetnostjo in materinstvom?

    Za to se moram zahvaliti predvsem možu, ker je družinski človek in je doma z otrokoma. Ne vem, kako bi šlo drugače. Morda ga premalokrat omenim in se mu zahvalim. Tudi mama živi blizu in je čuvala otroka, a če sva nastopali obe, na to nisem mogla računati.

    Kaj počnete, če imate kaj časa samo zase?

    Imamo mladega foksterierja, ki je uradno sicer mamin in bratov, a ker potrebuje veliko gibanja in norenja, sem jaz zanj najbolj primerna družba. Sem precej fizično aktivna, lahko bi rekla, da sem malo hiperaktivna. Že kot otrok sem bila bolj adrenalinska in sem z veseljem poskusila marsikaj. Tudi zdaj uživam v gibanju, rada grem na Primorsko in na morje, kjer se s psičkom odpraviva na dolge pohode ob obali. Doma imamo blizu Šmarno goro, redno igram odbojko na mivki in kolesarim. Pravzaprav obožujem vse športe.

    Ana DežmanElda VilerSlovenska popevka

