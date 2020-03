FOTO:Ana Roš: »O tem že dolgo nisem govorila, morda celo nikdar«

Mišljeno je bilo kot veder pogovor: o Michelinovih zvezdicah, ki bi morale priti ta teden, in prelepi, odlično napisani monografiji, ki je izšla pravkar. Potem pa je naslov Ana Roš: Sun and Rain nenadoma moral postati primera za to, kako se pobirati iz situacij, ki so v nekem trenutku videti brezupne.V kuhinji so nakuhali še več kot običajno, kajti to je dan, ko se slavi. Potem pa – ni bilo niti enega gosta. Kuhinjsko in strežno osebje Hiše Franko je vso hrano znosilo v jedilnico in silvestrsko večerjo so pojedli sami. Ana Roš je prizor opisovala z natančnimi, jasnimi stavki in klasičnim lokom dramskega dela.Ampak to je bilo ...