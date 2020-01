FOTO:Anamarija iz hiše ljubezni

Anka Lampič in njen mož Janez Lampič sta oba letnik 1963, kateri je nekaj mesecev starejši, kateri mlajši, ni pomembno. Janez dela pri Sintalu, ona pri Boschu, po 20 letih šiviljstva. Imata tri otroke. »Ta starejša je Anamarija, 24 let, 15 mesecev mlajši je Janez, najmlajša Tinkara šteje 14 let in pol.« Glede imen pove mati: »Tinkara je dobila ime po Ani, ki je bila zelo živahna, kadar je bila sitna, smo ji rekli Tinkara Kovač. In ker smo imeli Tinkaro ves čas v ušesih, je najmlajša pač dobila to ime.«Očeta Janeza povprašam, kako mu je na misel prišlo, da sina poimenuje – ja, Janez: »To je tradicija, že pet rodov ...