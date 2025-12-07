  • Delo mediji d.o.o.
    Nedelo

    Andrej Lasič: Globalizacije, kot smo jo poznali zadnjih 30 let, je konec

    Slovenci smo že zgodovinsko konzervativni vlagatelji in nismo nagnjeni k tveganju, pravi Andrej Lasič, član uprave NLB d.d.
    »Slovenija ima pomembno konkurenčno prednost v čistem in dobro ohranjenem okolju in potencialu za trajnostno pridelavo,« pravi Andrej Lasič. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    »Slovenija ima pomembno konkurenčno prednost v čistem in dobro ohranjenem okolju in potencialu za trajnostno pridelavo,« pravi Andrej Lasič. FOTO: Blaž Samec
    Petra Kovič
    7. 12. 2025 | 13:00
    16:45
    A+A-

    Ko član uprave NLB d.d., odgovoren za korporativno in investicijsko bančništvo v največji bančno-finančni skupini v Sloveniji in eni ključnih finančnih institucij regije, govori o gospodarstvu, imaš občutek, da sediš za mizo z nekom, ki se ne odziva na dnevni hrup, ampak bere podtalne tokove v svetu, kjer se trgi ne premikajo več le zaradi obrestnih mer, temveč tudi zaradi blokovskih delitev in politike, ki se vračajo v središče ekonomije. Lasič ta prelom poimenuje brez ovinkarjenja: svet se razkraja v interesne cone, v katerih postaja geopolitično tveganje spet poslovna valuta.

    V zadnjih letih se govori o koncu globalizacije. Kako to vidite iz bančne in investicijske perspektive?

    Svet prehaja v drugačno obdobje. Globalizacija, kakršno smo poznali zadnjih 30 let, ko je bil prosti trg globalni aksiom, se umika delitvi na interesne cone. V praksi to pomeni, da poslovne odločitve niso več primarno ekonomske, ampak vse bolj tudi politične. Danes se oblikujejo tri ključne sfere: ZDA, Evropa in Kitajska. Vrstni red moči se spreminja, Evropa pa trenutno ni na prvem mestu. Poslovanje in investicije bodo v prihodnje bistveno bolj odvisni od tega, znotraj katere sfere deluješ.

    »Brez mladih ni dolgoročne rasti, ni nove delovne sile in ni potrošnikov,« opominja Andrej Lasič. FOTO: Marko Feist
    »Brez mladih ni dolgoročne rasti, ni nove delovne sile in ni potrošnikov,« opominja Andrej Lasič. FOTO: Marko Feist

    Kaj ta premik pomeni za evropska podjetja in banke?

    Pomeni vrnitev geopolitičnega tveganja v jedro poslovnih modelov. Tveganje države (country risk) postaja spet relevantno in bo z nami verjetno še dolgo. Za banke to pomeni večje poudarke na razpršitvi tveganj, bolj selektivni rasti in globljem razumevanju poslovnih modelov strank. Obdobje, ko je trg samodejno določal optimalne smeri kapitala, je mimo.

    Kje vidite največje sistemsko tveganje za Evropo in Slovenijo?

    V demografiji. Evropa ne dosega več osnovne reprodukcije prebivalstva; rodnost je globoko pod ravnjo, ki bi ohranjala populacijo. Brez mladih ni dolgoročne rasti, ni nove delovne sile in ni potrošnikov. Staranje prebivalstva pomeni tudi strukturno ohlajanje povpraševanja. To je za zahodne ekonomije ključni razlog stalnih pretresov.

    Evropa se v zadnjem desetletju vse bolj sooča z upadom globalne moči, od industrijske konkurenčnosti do tehnološke suverenosti in varnostne odvisnosti. Toda ali ni del te strateške šibkosti tudi rezultat lastnih evropskih odločitev: pretirane regulacije, počasnega odločanja in podcenjevanja geopolitičnih tveganj? Kje po vašem mnenju Evropa nosi največjo odgovornost za položaj, v katerem je danes?

    Rek, da ZDA inovirajo, medtem ko Evropa regulira, je povsem na mestu. Uradniki in odločevalci v bruseljskem mehurčku se očitno še ne zavedajo resnosti situacije, saj bi sicer spremenili svoja ravnanja. Dejstvo je, da je ustroj EU zelo kompleksen, način odločanja s soglasjem pa dodatno otežuje upravljanje, saj je soglasje vseh članic težko poiskati, zato so velikokrat potrebni gnili kompromisi. Pretirana regulacija še dodatno šibi veter v jadra evropske konkurenčnosti in inovativnosti.

    Uradniki in odločevalci v bruseljskem mehurčku se očitno še ne zavedajo resnosti situacije, saj bi sicer spremenili svoja ravnanja.

    Slovenska gospodinjstva so tradicionalno močno izpostavljena depozitom. Kje vidite razloge za to?

    Slovenci smo že zgodovinsko konzervativni vlagatelji in nismo nagnjeni k tveganju. Večina premoženja je v depozitih ali nepremičninah, relativno malo v vrednostnih papirjih. V bolj razvitih ekonomijah je premoženjska struktura bolj uravnotežena med temi tremi stebri. To ni zgolj finančno vprašanje, ampak tudi kulturno in institucionalno – vpliv ima odnos do premoženja, družbeno okolje in davčni sistem.

    Kaj pričakujete glede obrestnih mer v bližnji prihodnosti?

    Referenčne obrestne mere so se od vrha, doseženega leta 2023, stabilizirale in približno razpolovile – z vrhov okrog 4 % na okrog 2 %. Pričakujem, da bodo, vsaj kratkoročno, na teh ravneh ostale. Negativnih obresti ne pričakujem več; to je bil eksperiment, ki ni bil zdrav za ekonomijo. Trenutne ravni so zgodovinsko sprejemljive tako za varčevalce kot za posojilojemalce.

    Kaj to pomeni za podjetja in investitorje?

    Pomeni vrnitev k »normalnim« cenam kapitala. Investicije morajo biti utemeljene v produktivnosti in dolgoročni strategiji, ne v pričakovanju ekstremno poceni denarja. To disciplinira trg in daje bolj realistične signale o donosnosti naložb.

    Digitalizacija: »Digitalizacija ni samo tehnologija, temveč tudi preureditev procesov, kadrov in strategije. To zahteva ambicijo in sistematičnost. Dokler je digitalizacija razumljena kot strošek, ne kot naložba, bo napredek omejen.« FOTO: Shutterstock
    Digitalizacija: »Digitalizacija ni samo tehnologija, temveč tudi preureditev procesov, kadrov in strategije. To zahteva ambicijo in sistematičnost. Dokler je digitalizacija razumljena kot strošek, ne kot naložba, bo napredek omejen.« FOTO: Shutterstock

    Se mora država aktivneje vmešati v spodbujanje vlaganj v kapitalske trge?

    Koristno bi bilo, če sistem ne bi kaznoval ustvarjanja premoženja in prevzemanja premišljenega tveganja. Korak v tej smeri je bil storjen z izdajo ljudskih obveznic, individualni naložbeni računi (INR) bi lahko dali nov veter v jadra slovenskega kapitalskega trga. Država ima tu še veliko možnosti za izboljšavo, predvsem v izobraževalnem smislu, kjer bi morali bolj sistematično delati na finančnem izobraževanju. Verjetno bi bilo modro razmisliti tudi o upravljanju strateških naložb države – železnic, avtocest, elektro segmenta, turizma, zavarovalnic, če naštejem zgolj nekaj segmentov. Primer NLB, kjer je država prek prve ponudbe delnic (IPO) ohranila 25-% delež in eno delnico, kaže, da možnosti obstajajo. Država bi še vedno zadržala kontrolni delež, a s tem bi omogočila bistveno hitrejši razvoj in kapitalska vlaganja posameznih družb in s tem bistveno kakovostnejšo infrastrukturo države.

    Kakšen bi bil glede na stopnjevanje globalne negotovosti vaš strateški nasvet slovenskemu gospodarstvu?

    Slovenija ima dve ključni prednosti. Prva je izjemno razpršeno gospodarstvo. Nismo odvisni od ene panoge, kar nas dela odpornejše v krizah. Druga prednost je naša geostrateška lega na stičišču sever-jug in vzhod-zahod z izhodom na morje. To sta konkurenčni prednosti, na katerih mora Slovenija graditi svojo razvojno zgodbo.

    Niste ravno naklonjeni nasvetom tipa »zdaj kupujte zlato« ali »zdaj je čas za kredit«. Kako torej pristopiti k finančnim odločitvam v negotovih časih?

    Ključno je, da finančne odločitve sledijo dejanskim potrebam, ne lovljenju ugodnega trenutka. Hipotekarni kredit vzameš, ko potrebuješ stanovanje, ne zato, ker so obresti trenutno nizke. Pri naložbah velja podobno: če ne razumeš dovolj ali nimaš jasnega notranjega signala, je bolj racionalno izvesti delno odločitev in »narediti pol«, s tem pa zmanjšaš tveganje odločitve v nepravem času.

    NLB je napovedala ambiciozno rast in izvedla prevzeme (lizing, digitalni kanal prodaje rabljenih vozil). Kakšna je strategija v ozadju teh potez?

    Gre za premišljeno širitev poslovnega modela. Prevzem največje lizinške družbe pomeni krepitev položaja v segmentu, ki dopolnjuje klasično bančništvo in širi prihodkovne tokove. Nakup digitalnega kanala prodaje rabljenih vozil pa je vstop v nove distribucijske poti in odziv na spremembe potrošniških navad. Skupni imenovalec je podjetniški duh znotraj stabilnega dolgoročnega okvira.

    Vizija: »Premik se bo zgodil, ko se bomo kot družba začeli odločati 'za' razvojne ideje, ne predvsem 'proti' preteklosti ali nasprotniku.« FOTO: Gajus Getty Images
    Vizija: »Premik se bo zgodil, ko se bomo kot družba začeli odločati 'za' razvojne ideje, ne predvsem 'proti' preteklosti ali nasprotniku.« FOTO: Gajus Getty Images

    Vaša banka dosledno sledi vodilom ESG. Tudi vi osebno poudarjate, da pri trajnosti ni izgovorov. Kako NLB v praksi vključuje ESG v kreditno politiko?

    ESG ni dodatna »lepa zgodba«, ampak del kreditnega tveganja in konkurenčnosti strank. Zato banka natančno presoja, kako podjetja zasledujejo trajnostne usmeritve, in temu prilagaja financiranje, tudi z zelenimi krediti. Banke imajo, še posebno v ekonomijah, kjer kapitalski trg ni dovolj razvit, izjemno pomembno vlogo in so pravzaprav ključni deležniki, ki lahko pospešujejo zeleni prehod. V NLB se naše vloge in odgovornosti zelo dobro zavedamo, zato delujemo premišljeno in še naprej podpiramo zelene naložbe, kljub temu da ESG morda ni več tako vroča tema kot še pred nekaj leti.

    Kako merite vodila ESG, katere metrike obstajajo? Je cena kapitala za taka podjetja nižja ter kolikšen delež portfelja mora biti 'zelenega', da podjetje prestane »test ESG«?

    Obstajajo različne matrike in standardi, vendar je pri vsem ključna bolj racionalna poraba virov, se pravi, z manj porabljene energije in surovin naredimo več. Naša banka vse take projekte močno podpira, tudi z ugodnejšim financiranjem. Močno si želimo, da se delež zelenih naložb povečuje, in imamo tudi konkretne cilje, do leta 2030 načrtujemo, da bomo v maloprodajnem in korporativnem bančnem financiranju namenili 1,9 milijarde evrov za trajnostno financiranje. Ob tem moramo poudariti, da se zavedanje o pomenu trajnostnega poslovanja hitro in močno povečuje po celotni regiji, zato ni nenavadno, da je NLB v preteklih letih podprla gradnjo več velikih vetrnih parkov v Srbiji ter na Kosovu.

    NLB je največja banka s sedežem v regiji JV Evrope. Banka rast v regiji utemeljuje na predpostavki hitrega približevanja Zahodnega Balkana k EU. A kaj če se ta proces izkaže za počasnejšega ali bolj cikličnega, bodisi zaradi političnih turbulenc bodisi zaradi demografskih in institucionalnih omejitev? Kako se skupina zavaruje pred scenarijem, v katerem regijska rast zaostane za pričakovanji?

    Regija je ekonomsko manj razvit del Evrope, zato ima najvišji potencial za zniževanje razvojnega razkoraka, saj izhaja iz nižje osnove. Na srednji in daljši rok pričakujemo v regiji nadpovprečno gospodarsko rast v primerjavi z EU, kar pomeni hitro rast povpraševanja po financiranju, investicijah in bančnih storitvah. Politična trenja so del razvoja; dolgoročna privlačnost izhaja iz procesa približevanja EU in iz gospodarske dinamike. Regijo spremljamo zelo pozorno, a strateško gledano ocenjujemo, da bo rasla hitreje kot EU. Ključno je, da se tveganja razpršujejo in da se poslovne odločitve sprejemajo z dovolj dolgim horizontom.

    Finančne odločitve: »Ključno je, da sledijo dejanskim potrebam, ne lovljenju ugodnega trenutka. Hipotekarni kredit vzameš, ko potrebuješ stanovanje, ne zato, ker so obresti trenutno nizke.« FOTO: Shutterstock
    Finančne odločitve: »Ključno je, da sledijo dejanskim potrebam, ne lovljenju ugodnega trenutka. Hipotekarni kredit vzameš, ko potrebuješ stanovanje, ne zato, ker so obresti trenutno nizke.« FOTO: Shutterstock

    Ali so poslovne prakse v regiji bistveno drugačne od slovenskih?

    So drugačne. Slovenija je bližje zahodni formalni logiki, regija pa bolj temelji na osebnih odnosih in zgodovini med partnerji. To pomeni večji pomen kredibilnosti posameznika ali podjetja onkraj številk.

    V podkastu Supermoč ste primerjali slovensko konzervativnost z večjo ambicioznostjo nekaterih sosednjih držav. Kaj to pomeni za slovensko konkurenčnost?

    Konzervativnost ima prednosti, prinaša stabilnost in previdnost v krizah, vendar ima tudi temno plat: počasnejše sprejemanje tveganja, manj pogumnih razvojnih skokov in manj ambiciozne poteze. Če želi Slovenija v interesnih conah in ob demografskih pritiskih ohraniti mesto med uspešnimi ekonomijami, mora k stabilnosti dodati več strateške ambicije.

    V Sloveniji je bil predstavljen Manifest 2035, ki opozarja na ranljivost majhne države. Naslavlja prave izzive?

    Potrebujemo več ambicioznosti – tako na ravni podjetij kot družbe. Premalo je javno izrečenih velikih, dolgoročnih vizij, ki bi državo potegnile naprej. Drugi element je politična kultura: premik se bo zgodil, ko se bomo kot družba začeli odločati »za« razvojne ideje, ne predvsem »proti« preteklosti ali nasprotniku. To je pomembno za stabilnost politik, ki omogočajo investicije. Skrajni čas je, da se kot narod poenotimo o ključnih strateških smereh in projektih države. Predolgo stopicamo na mestu. Odločanje o JEK2 je tipičen primer naše neodločnosti.

    Evropa ne dosega več osnovne reprodukcije prebivalstva; rodnost je globoko pod ravnjo, ki bi ohranjala populacijo. Brez mladih ni dolgoročne rasti, ni nove delovne sile in ni potrošnikov.

    Katere panoge imajo v Sloveniji po vašem mnenju najsvetlejšo prihodnost?

    Ne bi se omejeval na eno panogo, ker je razpršenost gospodarstva, ki ni pretirano odvisno od enega sektorja, del naše moči. Če pa izpostavim dve področji, ki izhajata iz lege in naravnih danosti, sta to logistika v širšem smislu – ne le prevoz, temveč tudi storitve z dodano vrednostjo – ter turizem. Obe področji imata ob pravilnem razvoju infrastrukture in ponudbe velik potencial.

    Zanimivo se mi je zdelo, da je kmetijstvo v zadnjem času tisto področje, na katerem NLB aktivneje nastopa. Zakaj?

    Gre za vprašanje samozadostnosti in enakomernega razvoja regij. Kmetijstvo je v številnih delih Slovenije strateška panoga, kljub temu da na nivoju države ne predstavlja izrazito visokega deleža BDP. Če želimo ohranjati uravnotežen regionalni razvoj, moramo podpreti tudi osnovne proizvajalce. Slovenija ima pomembno konkurenčno prednost v čistem in dobro ohranjenem okolju in potencialu za trajnostno pridelavo.

    Digitalna preobrazba, na katero stavimo kot na novi motor razvoja, v slovenskih podjetjih zaostaja. Je to predvsem problem kapitala ali miselnosti?

    Oboje je povezano. Kapital je na voljo, a pogosto manjka odločnosti za spremembo poslovnih modelov. Digitalizacija ni samo tehnologija, temveč tudi preureditev procesov, kadrov in strategije. To zahteva ambicijo in sistematičnost. Dokler je digitalizacija razumljena kot strošek, ne kot naložba, bo napredek omejen.

    V športnih sponzorstvih seveda iščemo tudi marketinške priložnosti, toda iskreno verjamemo, da je šport tudi sicer vredno podpirati, saj je to ena redkih skupnih točk, ki nas kot narod še povezujejo.

    Kako po vašem mnenju na poslovno okolje vpliva vzpon generativne umetne inteligence in kratkih formatov vsebin?

    Tehnološki premiki vedno povzročijo skrbi, vendar moji stiki z mladimi kažejo visoko raven ambicioznosti, prilagodljivosti in odprtosti. To je generacija, ki deluje bolj globalno, brez mentalnih mej. Za trg dela in podjetja to pomeni, da bo konkurenca za talente bolj evropska in svetovna, ne več lokalna.

    Ste rekreativni športnik in gojite veliko strast do podvodnega ribolova. Tudi NLB podpira športnike. Je to piar ali srčna strateška odločitev? Zakaj jo vidite kot ekonomsko relevantno?

    NLB je ena ključnih podpornic slovenskega športa. V športnih sponzorstvih seveda iščemo tudi marketinške priložnosti, toda iskreno verjamemo, da je šport tudi sicer vredno podpirati, saj je to ena redkih skupnih točk, ki nas kot narod še povezujejo. Da pa ni vse v piarju in marketingu, dokazujemo s projektom NLB Šport mladih, prek katerega podpiramo klube, ki vlagajo v šport otrok. V okviru projekta vsako leto na športna igrišča pospremimo več kot 10.000 mladih, na kar smo še posebno ponosni, saj je to investicija v prihodnost naših otrok in naše družbe.

