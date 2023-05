Andrej Robič: Izumitelj, ki je spremenil smučarski svet

V nadaljevanju preberite:

Andrej Robič je bil desetletja vodja razvoja v begunjskem Elanu, kjer je uvedel številne novosti. »Vedno govorim v množini. Nikoli nisem povzdigoval samega sebe, čeprav sem bil zadolžen za novitete in sem se domislil večine, toda nikoli ne bi mogel reči, da sem za katero koli zaslužen sam,« skromno pripoveduje. Avstrijci so v 70. letih o elankah žaljivo govorili kot o »komunističnih eksotičnih letvah iz Jugoslavije«, a so, ko je z njimi začel zmagovati najboljši smučar v zgodovini, Šved Ingemar Stenmark, in drugi, utihnili.

A Robič je tudi mož, ki je tako rekoč na novo izumil smučanje. Že leta 1970 je v raziskovalni nalogi, ki jo je sofinanciral Sklad Borisa Kidriča, uporabil izraz »smuči, ki bi v zavoju zarezovale« v snežno podlago. Izraz »smuči z zarezovanjem« so ameriški kupci poimenovali »carving« in to ime imajo še danes. Ko se danes odpravimo na katerokoli smučišče na svetu, drugih smuči kot karving praktično ne vidimo. In njihov oče je Andrej Robič.