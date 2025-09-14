Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

V nadaljevanju preberite:

Ko je napisal avtobiografijo, je bil Andrej Stare zdrav. Teden pozneje je tretjič zbolel za smrtno nevarno sepso, kmalu za tem pa so mu odkrili še raka debelega črevesa. Nekaj mesecev pozneje možak, ki je desetletja slalomiral med zdravniškim in športnokomentatorskim poklicem, pravi, da se odlično počuti. Komaj čaka, da bo po zadnji operaciji odšel na daljši dopust, in če bo po sreči, spet obul tekaške copate. Govorila sva o martinih krpanih in brdavsih, zavisti, obtožbah o alkoholizmu, komentatorskih golobradcih in športnih dogodkih, ki so se najgloblje zarezali vanj. Konec septembra si bo naložil sedmi križ.