Andrej Štremfelj: Ni še prišel čas, da bi se poslovil, moja pot je drugačna

Ne nesreče ne smrti prijateljev soplezalcev alpinista Andreja Štremflja, prvega Slovenca, ki je stopil na vrh sveta, niso odvrnile od gora, okolja, ki ga ljubi zaradi lepote, avanture in raziskovanja. Pred dobrima dvema mesecema je v Triglavski Severni steni sam izkusil, kako tanka je meja med tem svetom in onkrajem. Pravi, da natanko ve, kdo pazi nanj, z močno voljo, pozitivnimi mislimi in izkušnjami preteklih padcev pa se počasi vrača na poti, kjer je v poznem popoldnevu moč občudovati ožarjeni Kočni, Grintovec in Storžič. Par korakov od doma, kamor se je vse življenje najraje vračal.