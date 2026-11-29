»Dvomim, da so to ljudje, ki jih bom poslušal ... Zataknili so se v preteklosti, saj ne zmorejo priznati, kako slab dogovor so sklenili,« je v ponedeljek, preden je v spodnjem domu britanskega parlamenta predstavil dogovor z Evropsko unijo, povedal laburistični premier Andy Burnham. S tem se je nič kaj angleško vljudno odzval na pozive nekdanjih konservativnih premierov Rishija Sunaka, Therese May, Davida Camerona in Borisa Johnsona, naj ne odpira starih ran brexita, odhoda Velike Britanije iz Evropske unije. Nekdanji premieri, ki so v letu 2016 in po njem Združeno kraljestvo pahnili v brezno brexita in desetletni ne samo politični kaos, za katerega še ni mogoče reči, da ga je konec, so komentirali dogovor med Burnhamom in vodstvom EU v Bruslju prejšnji petek. Gre predvsem za zmanjšanje ...