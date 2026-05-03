Anne Hathaway: Lepotica, ki se bori za pravičnejši svet

Natanko dvajset let po tem, ko je svetovno občinstvo navdušila komedija Hudičevka v Pradi o zakulisju modnega sveta, v kinematografe prihaja dolgo pričakovano nadaljevanje. Zvezdniška zasedba vstopa v novo zgodbo: Meryl Streep je še vedno muhasta in neskončno zahtevna modna urednica Miranda Priestly, poleg Emily Blunt in Stanleyja Tuccija pa je ključna tudi Anne Hathaway, ki se je iz mlade nerodne pomočnice Andy Sachs razcvetela v uspešno, samozavestno žensko.

Za 43-letno igralko, ki se lahko pohvali z oskarjem, bafto, zlatim globusom in emmyjem, je vloga Andy Sachs ena njenih najljubših. Letos bodo v kino poleg Hudičevke v Pradi prišli kar štirje njeni filmi, med njimi Mother Mary o pop pevki, ki se znajde v osebni krizi. V njem bo lahko znova pokazala svoj pevski talent. Tu je tudi novo sodelovanje s Christopherjem Nolanom v epskem fantazijskem filmu The Odyssey​, ki se navdihuje v Homerjevem epu. Režiser je zbral vrhunsko zasedbo, Matt Damon bo upodobil Odiseja, Hathaway je Penelopa, nastopajo še Tom Holand, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya in Charlize Theron.