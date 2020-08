FOTO:Aplikacija ni čarobna tehnologija, lahko pa pomaga

Predvidoma sredi avgusta bo na voljo aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom. Pripravlja jo podjetje RSteam, imenovala pa se bo #OstaniZdrav, so prejšnji teden sporočili z ministrstva za javno upravo. Pravzaprav gre za prevod in nekaj minimalnih dopolnil nemške aplikacije, ki je v uporabi že dober mesec dni.Aplikacija buri duhove in deli mnenja od dneva, ko se je začelo govoriti o njeni morebitni vzpostavitvi. Na eni strani učinkovitejše spopadanje s pandemijo, na drugi poseganje v posamez­nikovo zasebnost. Prvotna aplikacija bo gotovo prostovoljna. Če bo dovolj dobro sprejeta, obstaja velika ...