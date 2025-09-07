Arminka Helić: Nič ni nemogoče in Balkan lahko postane Skandinavija

V nadaljevanju preberite:

Nič ni nemogoče in Balkan lahko postane Skandinavija, meni Arminka Helić, v Gračanici v Bosni in Hercegovini rojena 57-letna članica lordske zbornice, zgornjega doma britanskega parlamenta. Udeleženko Blejskega strateškega foruma je množica novinarjev od vsepovsod po krivici prezrla, saj je živa zgodba o uspehu in dokaz, da se znanje bogato obrestuje. Ker Bled obožuje, se baronica Helic, kot se glasi njen plemiški naziv, ni želela pogovarjati ob kavi, ampak je raje izbrala enourni sprehod ob jezeru.

Na območju Skandinavije se nekoč narodi niso dobro razumeli med seboj, danes so nam na mnogih področjih zgled. Lahko Balkan nekoč postane to, kar je danes Skandinavija?

Danes so Skandinavci pripravljeni umreti drug za drugega. Iz vaših ust v božja ušesa! Želim si in upam, da bova živela dovolj dolgo, da bova to doživela. Nič ni nemogoče. Sem neutrudna optimistka. Ljudi na Balkanu moramo nehati podcenjevati in govoriti, da je nekaj narobe z njihovim DNK, zato ne morejo storiti tega ali onega. Mi lahko poveste, zakaj bi bil tisti, ki sedi v Smederevu, drugačen od tistega, ki sedi v Mostarju ali tistega v Københavnu? Nihče se ne rodi neuspešen. Rodimo se v družbo in družba, če je zdrava, ti pomaga postati najboljša različica sebe. Če družba ni zdrava in sistem deluje proti tebi, potem si kot majhen čoln sredi morja, ki ga premetava sem in tja.

Vaš optimizem je lahko razumeti. Kot petletna deklica si najbrž niti v sanjah niste predstavljali, da boste nekoč baronica, del britanske družbene smetane?

Res si nisem, takrat sem hotela postati rock zvezda. Glede svoje rock kariere sem imela popolnoma resne načrte. In ko sem bila stara 14 let, mi je oče predlagal: »Kaj pa, če greš najprej na univerzo in šele potem postaneš rock zvezda?« Ko sem šla študirat, je ta želja popolnoma izginila. Nikoli se nisem odločila, da bom karkoli. Ko sem bila stara 17 ali 18 let, sem želela postati shakespearologinja. Obožujem namreč angleško literaturo in Williama Shakespeara.