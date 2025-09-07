Irena Fonda: Avstrijec čik vedno odvrže na tla, Američan nikoli

V nadaljevanju preberite:

Od mladih nog je zavezana morju, po izobrazbi biologinja, ki je doktorirala iz molekularne biologije in biokemije. Poznali smo jo predvsem kot direktorico uspešne družinske ribogojnice, zdaj pa Irena Fonda tako institucionalno kot zasebno življenje posveča varovanju morja. Njen naključni sprehod od Seče do domače Lucije, ko je v manj kot dveh kilometrih s tal pobrala tri tisoč cigaretnih ogorkov, se je zarezal v zavest javnosti, kar ob podatkih, da naj bi bilo v enem ogorku štiri tisoč škodljivih snovi in da ena sama pokajena cigareta onesnaži petsto litrov vode, na svetu pa je v minuti odvrženih več kot osem milijonov ogorkov, ne sme biti presenetljivo.