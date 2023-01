Banksy: skrivnostni upornik, ki svetu nastavlja ogledalo

V članku preberite:

Skrivnostni ulični umetnik Banksy, ki je na sceni že 30 let in toliko časa tudi uspešno prikriva svojo identiteto, je nase nazadnje opozoril konec minulega leta. Novembra so se v nekaterih ukrajinskih mestih na zidovih porušenih stavb pojavili njegovi murali, ki so, kot je zapisal na instagramu, kjer ima skoraj 12 milijonov sledilcev, nastali »iz solidarnosti do ukrajinskega naroda«. Provokativno delo svetovno znanega britanskega anonimneža si lahko ogledamo nedaleč od nas. V Trstu bo do začetka aprila na ogled neavtorizirana razstava Banksy – Veliki komunikator.