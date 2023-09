Barbara Korun: Poezija te pripne na človeštvo

V članku preberite:

Pesnica, pisateljica in esejistka Barbara Korun se pisani besedi posveča že tri desetletja. Za svoje ustvarjanje je prejela več nagrad, na letošnjem festivalu Vilenica, ki se začne 4. septembra, pa so jo izbrali za slovensko avtorico v središču. Verjame v moč ženskih ustvarjalk in je prepričana, da poezijo zaradi njenega globokega humanizma v teh časih še kako potrebujemo.