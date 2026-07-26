Barbara Matejčić: Hkrati živimo drugo svetovno vojno in vojno iz devetdesetih

Fotografija iz Brčkega leta 1992, ki prikazuje eksekucijo in je dobila nagrado organizacije World Press Photo, je bila po objavi predstavljena kot vojna fotografija izjemnega pomena. Hrvaška neodvisna raziskovalna novinarka Barbara Matejčić je te temelje dodobra zamajala z raziskovalnim člankom Ubijanje za fotografijo: Kaj se skriva za edinim posnetkom smrti v vojni v Jugoslaviji?

Odpira namreč resne etične dileme in možne dokaze o tem, da je fotograf vnaprej vedel, da se bo zgodil umor civilista za potrebe vojne propagande. Matejčićeva, ki je o tem objavila tudi knjigo, je za raziskovalni članek prejela evropsko novinarsko nagrado.