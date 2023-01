Barcelona z davkom nad Amazon in velika dostavna podjetja

V nadaljevanju preberite:

S pandemijo so dostavljavci paketov postali nezgrešljiv del urbanega ekosistema in nemalokrat se zdi, da je v španskih mestnih četrtih lažje srečati modre kombije ameriškega spletnega giganta Amazon kot soseda ali druge znane obraze. A razmah prikladnega spletnega nakupovanja in množičnega razpečevanja pošiljk, kakor bijejo plat zvona kritični glasovi, ni v skladu z zeleno preobrazbo, prav tako je nezadovoljstvo opaziti med lokalnimi trgovci. Da bi omejili negativne učinke spremenjenih potrošniških navad, je Barcelona prva v Evropi napovedala uvedbo posebne pristojbine za velika podjetja, ki se ukvarjajo z dostavo paketov na dom.

»V Barceloni je lokalna trgovina močno zakoreninjena. V vseh četrtih imamo prodajalne, ki prispevajo v občinski proračun, tukaj plačujejo davke, spodbujajo sobivanje in varnost. Ob tem pa se stalno pritožujejo nad platformami, ki pridejo, oddajo izdelek in odidejo brez kakršnegakoli pozitivnega prispevka za mesto ter povrhu konkurirajo z nižjimi cenami,« je v pogovoru za Nedelo opozorila Montserrat Ballarín Espuña, svetnica za ekonomijo in trgovino občine Barcelona