Bask, ki je London spet pobarval v rdečo

Arsenal je po 22 letih vnovič osvojil angleško premier ligo. Do naslova ga je popeljal Mikel Arteta, ki je na klopi Londončanov dobrih šest let.

Leta 2019 je na klop Arsenala sedel mladi baskovski trener in nekdaj odličen igralec Mikel Arteta. Številni so ga poznali z zelenice, pred tem je v Manchester Cityju pomagal Pepu Guardoili, a stopil je v na videz velike čevlje. Po več kot dveh desetletjih dobe Arsèna Wengerja na klopi topničarjev ga je tam nasledil prekaljeni Unai Emery, a ni uspel. Z Wengerjevim odhodom je očitno odšel tudi del identitete kluba, ki je bil ob koncu prejšnjega desetletja neuravnotežen, poln dragih napak pri kadrovanju igralcev ter brez pravih vodij na zelenici. In nato so vodilni na trenersko mesto postavili nekdanjega kapetana, ki je za klub igral med letoma 2011 in 2016. Vodja nogometnega oddelka Raul Sanllehi je ob imenovanju povedal, da je bil Bask najboljši kandidat. »Mikel Arteta razume nogometni ...