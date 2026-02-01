Vse o sagi Beckhamovih: Ko nič ne ostane v družini

Ker je Velika Britanija monarhija, ima seveda prvo družino, a takoj za dinastijo Windsor je druga družina, dinastija Beckham. Ob koncu prejšnjega stoletja sta jo utemeljila takratni nogometni kralj David Beckham in glasbena princesa Victoria Adams, članica najbolj priljubljene dekliške skupine vseh časov Spice Girls.

Tako kot se Windsorji trudijo, da bi bila podoba njihove družine v javnosti brezhibna, se trudijo tudi Beckhamovi. In tako kot to ne uspeva prvi družini – vseh njenih škandalov nima smisla naštevati –, imajo težave tudi v drugi. Trenutno je najbolj na tapeti najstarejši otrok zakoncev Beckham, 26-letni sin Brooklyn Beckham. Spor med očetom, materjo in sinom ter njegovo ženo, 31-letno ameriško igralko Nicolo Peltz, tli že od časa pred njuno poroko leta 2022.