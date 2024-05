Benetke so priložnost za spregledane in odrinjene

V članku preberite:

Stranieri Ovunque, Foreigners Everywhere ali v prevodu Tujci povsod je moto letošnjega Beneškega bienala, ki do sredine novembra v mesto na vodi že šestdesetič vabi ljubitelje umetnosti z vseh koncev sveta. »Ta izraz ima več pomenov,« je javnosti pojasnil kurator, Brazilec Adriano Pedrosa, ki ga je ta čast doletela kot prvega Latinoameričana v 130-letni zgodovini bienala. »Najprej pomeni, da kamor koli greš in kjer koli že boš, boš vedno srečeval tujce – oni/mi smo povsod. In drugič, ne glede na to, kje se boš znašel, boš vedno resnično in globoko v sebi tujec.« Tako razmišlja umetnostni zgodovinar, ki je v središče najpomembnejše razstave sodobne umetnosti postavil teme tujstva, izgnanstva, odrinjenosti in diskriminacije, a tudi raziskovanja lastnih korenin in vračanja k njim.