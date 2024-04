Benjamin Netanjahu, kralj s krvavimi rokami

V nadaljevanju preberite:

Na položaju izraelskega predsednika vlade je (s prekinitvami) že 16 let, dlje od očeta Izraela in prvega predsednika izraelske vlade Davida Bena Guriona. Hkrati je prvi premier, ki je bil rojen po ustanovitvi te države. Lani jeseni je bilo videti, da bo vse bolj avtoritarni 74-letni politik vendarle moral oditi. Ulice je preplavilo na tisoče protestnikov, ogorčenih zaradi predlagane pravosodne reforme, s katero je želela vlada oslabiti pravosodno oblast in vrhovnemu sodišču, zadnjemu braniku pred popolno samovoljo vladne koalicije, odvzeti možnost, da bi ustavilo »nerazumne« vladne odločitve. Potem se je zgodil 7. oktober in Hamasov teroristični napad na Izrael.