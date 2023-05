Berlinska zlata ribica

V nadaljevanju preberite:

Franziski van Almsick, dobitnici kar desetih olimpijskih kolajn, se je najbolj zaželeno zlato na olimpijskih igrah vedno znova izmuznilo. Na vrhuncu športne slave je bila od začetka 90. let pa tja do leta 2004. Danes uspešna in premožna televizijska osebnost, športna funkcionarka, filantropinja, pisateljica in mama dveh sinov poudarja, da je zelo vesela, ker ni postala tudi zlata olimpijka.