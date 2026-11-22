»Zdelo se mi je greh, da bi Sočo uničili, in odločitev, da je treba nekaj narediti, je prišla iz srca,« pravi 75-letni Zdravko Likar, ki je bil v mladih letih eden od zagnanih nasprotnikov gradnje hidroelektrarn in jezov na eni najlepših rek na svetu. Če bi se uresničile ideje o domnevnem napredku, bi od Soče med Trento in Tolminom ostalo bore malo, saj bi bil dobršen del doline pod vodo. Peščica se je zganila in prebudila ostale, takrat malo znano dogajanje pa prikazuje dokumentarni film Roka Rozmana in Rožleta Bregarja Junaki Soče.