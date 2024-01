Bil sem na nekem drugem oblaku

V nadaljevanju preberite:

Zimske olimpijske igre v Sarajevu leta 1984 so stale ali padle z osvojenim odličjem. Solkanec je s srebrom v veleslalomu, ki je potekal v nogometnem vzdušju, postal znamenitejši od bureka, pošta z občudovalno ali ženitno vsebino pa ga je doma našla že, če je na kuverti pisalo zgolj Jure Franko, Europa ali Yugoslavia. Breme uspeha pa tudi jezične zlobe je zanj kmalu postalo pretežko, odšel je v ZDA in na Japonsko ter medijsko utihnil za trideset let. Pred vrati je štiridesetletnica ene najlepših športnih zgodb nekdanje domovine, Franko je srečen v Sloveniji, dela pa kot producent.