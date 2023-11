Billy Idol: Od seks simbola do čustvenega dedka

V nadaljevanju preberite:

Največje uspešnice Billyja Idola so večinoma nastale v 80. letih in na začetku 90., v njih pa je zanj značilno namigoval na spolnost. Legendarni zvezdnik z imidžem večnega upornika s peroksidnimi lasmi, oče treh otrok s tremi ženskami in dedek štirih vnukov bo 30. novembra dopolnil 68 let.