FOTO:Biohekanje: od fluorescenčnega piva do nesmrtnosti

Biohekanje: od fluorescenčnega piva do nesmrtnosti

Besedo so si morda res izmislili v Silicijevi dolini, a biohekanje tudi pri nas ni več samo znanstvena fantastika.

Biohekanje je zmožnost manipulacije z geni, ki so odgovorni za aktivne programe v celicah. Če spremenimo to kodo in hkrati spremenimo medsebojno povezanost propadanja in rasti organizma, lahko dosežemo ne le dolgoživost, temveč tudi ne­omejeno življenje, so prepričani nekateri biohekerji. FOTO: Shutterstock