Biti moški še nikoli ni bilo tako težko kot danes

»Vse, kar govorim in pišem, lahko potrdim iz osebne izkuš­nje in z izkušnjami svojih klientov. Nisem teoretik, teorija je samo nujna podlaga, v praksi pa izvajam tisto, kar vidim, da res deluje, in tisto, kar me je življenje naučilo,« pravi Izidor Gašperlin, za mnoge, ki jih zanimata intimni svet čustvovan­ja in zapleteni svet partnerskih odnosov, dobro znano ime. Že več let lahko njegove nasvete spremljate tudi v Nedelovi svetovalnici. Kot terapevt slovi po direktnosti, je brez dlake na jeziku. Le z jasnimi pogovori je mogoče pomagati tistim, ki so na skupni poti izgubili drug drugega. Zdaj je pred bralci njegova druga ...