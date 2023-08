Biti ženska in igrati nogomet je politično dejanje

V nadaljevanju preberite:

Ženski nogomet polni stadione, pred zaslone privablja milijone gledalcev in končno dobiva pozornost, ki si jo zasluži. Toda ne gre le za bravurozno igro. Biti ženska in se ukvarjati z nogometom je, kakor je zapisala kolumbijska politologinja Sarah Castro Lizarazo, politično dejanje. Zato pri interpretaciji triumfa španske izbrane vrste na pravkar končanem svetovnem prvenstvu ob športnih implikacijah ni mogoče zaobiti družbenih in kulturnih, kot to velja vsakič, ko ženske osvojijo trdnjave, ki so bile dolgo zagamano moške. Zgodovinskost trenutka bi bila skoraj popolna, če ga s svojim nesprejemljivim mačističnim obnašanjem ne bi pokvaril predsednik Španske kraljeve nogometne zveze (RFEF) Luis Rubiales, ki je ob razglasitvi prvakinj brez privolitve poljubil igralko Jennifer Hermoso.