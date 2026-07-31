Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

V devetdesetih letih so njene večerne obleke nosile slovenske misice, estradnice Helena Blagne, Karmen Stavec, Rebeka Dremelj, Nina Osenar Kontrec, članice skupine Power Dancers in mnoge druge. Na vrhuncu je zapustila modno industrijo in si poiskala službo, vzgojila tri otroke in se pozneje k ustvarjanju vrnila z glino. Barbara Plavec Brodnjak je za Nedelo spregovorila tudi o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom in tem, zakaj verjame, da največje zgodbe pogosto nastajajo daleč od velikih mest. Kdaj se je začela vaša zgodba modne oblikovalke? V osemdesetih letih, ko je mama pustila službo. V času, ko je bila varna zaposlitev največja vrednota, je nekega dne prišla domov in rekla: »Tega ne bom več ...