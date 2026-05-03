Blišč in beda evropske prestolnice

Bleščeče palače, mednarodna podjetja in mogočne institucije Evropske unije z več deset tisoč uslužbenci, prestižne restavracije, imenitne galerije in razkošne trgovine so le del Bruslja. V neuradni evropski prestolnici se je na drugi strani težko ogniti številnim prizorom revščine.

Med desetimi najrevnejšimi belgijskimi občinami je kar šest bruseljskih. Socialni in ekonomski status ljudi močno vpliva na zdravje. Kot ugotavlja mestni socailni barometer, se socialne razlike zrcalijo v zdravstveni neenakosti. Tako imajo prebivalci najubornejših bruseljskih občin za pet let krajšo življenjsko dobo kot tisti v premožnih delih mesta.